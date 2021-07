“Addio Raffa, ti ho conosciuta da bambino. Lavoravi con mio padre e ci fu un piccolo scandalo in quel periodo“. Esordisce così Maurizio Casagrande in un post su Facebook in cui ha voluto dare il suo ultimo saluto alla regina della televisione italiana, la grande Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio all’età di 78 anni, ricordando un aneddoto che l’ha vista protagonista assieme a suo padre Antonio. Anni fa, infatti, Novella 2000 pubblicò delle foto di loro due insieme, insinuando un possibile flirt clandestino, poi smentito.

“Su Novella 2000 furono pubblicate delle foto in cui camminavate insieme, di notte, nei viali di Villa Borghese a Roma – scrive Maurizio Casagrande -. Mio padre mi ha sempre detto che fu solo una montatura giornalistica. Sei stata la più grande showgirl italiana, quando essere una showgirl significava saper fare ‘tutto’ e non ‘niente’ come oggi. Con te se ne va un pezzo importantissimo della storia di quella che fu la grande RAI Radiotelevisione Italiana. Sono tristissimo per la tua scomparsa e, dentro di me, sapendo di fare un torto a mia madre, mi auguro che mio padre non mi abbia detto tutta la verità su quella passeggiata“, conclude l’attore e sceneggiatore.

Le sue parole e il suo rievocare questo episodio sono stati ritenuti da molti di cattivo gusto e sotto al suo post sono piovute le critiche. Tanto che Casagrande si è trovato costretto a replicare e precisare: “La notizia fu pubblicata su di un giornale a tiratura nazionale ed ho precisato che era una montatura giornalistica. Il mio racconto scaturisce da una emozione vera e profonda che mi ha suscitato la morte di Raffaella Carrà. Quello che penso e che le persone come te dovrebbero imparare a leggere senza fare commenti stupidi ed inopportuni per il solo gusto di sentirsi importanti”.