Aveva fatto discutere Eefje Depoortere, la conduttrice televisiva e tifosa del Belgio che, in un video provocatorio pubblicato prima di Belgio-Italia, spezzava gli spaghetti e mangiava la pasta con maionese e patatine. Dopo la vittoria dell’Italia, la super tifosa si è scusata e ha “riattaccato gli spaghetti” con dello scotch. Un gesto divertente, apprezzato da molti (tra cui Claudio Marchisio), se non fosse che qualcuno ha invece cominciato a riempirla di insulti. Ed è proprio a chi si è scagliato contro di lei con odio che ha voluto replicare, in italiano: “La mamma dei cretini è sempre incinta”.

