Si è chiusa ieri 4 luglio la prima edizione di Love Island Italia, il dating reality condotto da Giulia De Lellis su Discovery+ e in replica su Real Time. Il programma è un fenomeno televisivo mondiale e i protagonisti sono un gruppo di ragazzi e ragazze che cercano l’anima gemella durante una vacanza. Dopo un mese di convivenza forzata, il pubblico ha decretato i vincitori: Wolf e Rebeca.

Quanto hanno vinto? 20 mila euro. E non finisce qui. Wolf infatti è stato scelto per pescare una delle buste che permettono alla coppia di uscire dal programma insieme: dividendo il bottino o arricchendo le tasche di un unico concorrente. Cosa ha preferito il ragazzo? Ovviamente dividere. Non avrebbe potuto fare diversamente per avvalorare il sentimento tra lui e Rebeca. Ma cosa fanno nella vita i due nuovi fidanzati? Rebeca De Filippo, 23 anni, vive a Milano e ha lavorato come addetta alle vendite in un negozio prima di perdere il lavoro. Yeven Wolf, 26 anni, è nato in Ucraina ma da 3 anni vive a Pistoia. Lavora come skipper e ama praticare yoga.

Tutto è bene quel che finisce bene? Insomma. Non poteva mancare la polemica per l’esclusiva della finale su Discovery+. In molti si sono lamentati scrivendo sui social: “Siete stati scorretti, perché una bella fetta di pubblico e di audience lo avete avuto da Real Time, almeno far sapere quando vederlo, niente da dire sul programma, Giulia De Lellis la seguo da sempre […] non ne faccio una questione di soldi, altrimenti era molto meglio non replicarlo dal primo giorno, è il mio punto di vista ma comune a tantissimi che seguono RealTime, buona finale a voi e che vinca il migliore!” oppure: “Siete scorretti, non esiste che abbiamo seguito e poi non ci fate vedere la finale se non paghiamo. Siete assurdi. Spero che avrete il buon senso di trasmetterlo domani su real time”.

