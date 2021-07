Addio, anzi arrivederci Raffaella. Non si può che piangere un’icona come lei, morta oggi 5 luglio 2021 a 78 anni. Artista completa, più di 60 milioni di dischi venduti nel mondo. E molti omaggi, tra gli ultimi la versione 2011 di “Far l’amore” con Bob Sinclar e la speciale dedica di Tiziano Ferro “E Raffaella è mia” (quarto singolo estratto del disco “Nessuno è solo”) del 2007 in cui la Carrà ballava nel video ufficiale del cantautore. “Mi sono svegliato stamattina e mi fa stare male ricordare l’ultima volta che abbiamo riso come matti – ha scritto Tiziano – Ho tante foto con te, ho miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherò neanche uno. Perché nessuna di quelle foto sarà mai abbastanza per esprimere quello che provo, e il mondo intero con me. Ciao Raffaella, con tutto l’amore possibile. Tiziano“. Ferro ha detto più volte che Raffaella era per lui un mito, e un’amica. Della quale vuole serbare il ricordo prezioso per paura di non “esprimere abbastanza”.