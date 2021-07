La notizia della morte di Raffaella Carrà è un grande dispiacere per l’Italia intera. Tante le persone che stanno scrivendo un pensiero di cordoglio sui social. Tra loro, anche molti vip: “Ma no… non è possibile…“, ha scritto Fabio Fazio su Twitter. “Questa notizia mi ha tagliato le gambe, sono incredula, non me l’aspettavo. Sconvolgente. Se ne va l’icona della tv. Per sempre“, ha invece commentato Simona Ventura. E poi Lorella Cuccarini: “Non è possibile… Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella“. Cristiano Malgioglio invece ha twittato: “Sono addolorato e piango un’amica meravigliosa. Artista meravigliosa. Oggi ho il cuore a pezzi. Riposa in pace e non ti dimenticherò… mai… mia adorata. Che triste la vita“.

Giorgia: “E che si può dire? Hai dato sempre tutto di te con l’onestà di una meravigliosa artista e una meravigliosa persona“. E ancora, Vladimir Luxuria: “La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e dei nostri Pride, i suoi look imitati da mille drag queen in tutto il mondo, il suo sorriso… farai ballare gli angeli…“. E Laura Pausini: “Sei stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo”, ha scritto la nota cantante riportando il testo anche in lingua spagnola. Patty Pravo: “Ciao Raffaella… sono senza parole“. E Vasco Rossi: “La più BELLA e la più brava di sempre!! ciao Raffaella“.