Elenoire Ferruzzi è tornata a casa, e questa è una bella notizia. La showgirl, una delle icone del mondo LGBT più celebri sui social, ha dovuto affrontare una lunga battaglia contro il Covid-19. Per tre mesi è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sacco di Milano, dove ha visto la morte in faccia. “È ancora lunga ma sono viva”, aveva confidato qualche settimana fa ai suoi follower, annunciando di essere finalmente fuori pericolo.

Il 30 marzo un amico della Ferruzzi aveva annunciato il peggio: “Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio”. Ora Elenoire ha lasciato l’ospedale. Questo weekend è tornata a mostrarsi ai suoi amati “schifosini”, come chiama i suoi follower. “Questa è la mia prima foto post Covid, dopo che la morte è venuta a trovarmi in rianimazione svariate volte”, ha scritto.

Con 30 chili in meno dice di sentire l’anima leggera. “Sento il caldo, il sole, il vento… ho voglia di innamorarmi perché sono risorta dove non avevo scampo”. Non sono mancati i ringraziamenti agli “angeli da corsia”, ovvero tutti i medici che l’hanno aiutata a riprendersi in mano la sua vita: “Non finirò mai di ringraziare per tutto il resto della mia vita tutto il reparto di rianimazione dell’ospedale sacco di Milano, E tutti i medici infermieri ovviamente del reparto pneumologia dell’ospedale Sacco, grazie per avermi salvato la vita con rispetto e dedizione”. Bentornata, Eleonoire!