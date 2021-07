Chi ha vissuto con un animale domestico può comprendere il dolore che Michelle Hunziker ha raccontato sui social ieri 4 luglio. “Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei”, ha scritto la nota conduttrice ricordando la cagnolina Lilly. “[… ] Me la portavo ovunque… Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei. Lilly era la mia amica. Amore puro, perpetuo e incondizionato. Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più. Difficile pensare alla casa e alla nostra famiglia senza di lei. Un esserino così piccolo in grado di dare così tanto amore”. E poi ha concluso: “Ora c’è un vuoto incommensurabile… e tanto dolore che si lenirà solo con il tempo… Sono stati 11 anni meravigliosi insieme a te e ti porterò per sempre nel mio cuore. Ti amo piccolo amore mio”.

Messaggi di cordoglio da parte di molti volti noti tra cui, ovviamente, la figlia Aurora Ramazzotti. Ma anche Ambra Angiolini, Paola Turani e tanti fan. “Solo chi ha avuto e amato un cane può capire”, ha scritto una signora. “Non si è mai pronti a perdere questi esseri meravigliosi! In grado di dare un amore impareggiabile! Mi dispiace tanto”, ha commentato invece un’altra follower.