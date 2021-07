È morto all’età di 66 anni il regista televisivo Paolo Beldì. Ne da notizia il Corriere della Sera. Da tre edizioni del Festival di Sanremo (1999, 2000 e 2006) ai programmi di Fabio Fazio, tra cui, dal 1993 al 2009 anche Quelli che il calcio, il regista è stato uno dei protagonisti della televisione italiana già dagli anni ’80, quando esordisce in Fininvest.

Come riporta La Stampa, Beldì è stato trovato morto ieri sera, venerdì 2 luglio, nella sua casa di Stresa. A dare l’allarme un’amica di Novara, che non riusciva a contattarlo.

La sua firma è visibile anche in diversi programmi di Adriano Celentano, andati in onda sulla Rai, dove Beldì approda negli anni ’60. Suoi sono, tra gli altri, Svalutation, e poi, ancora, Francamente me ne infischio, del 1999, e, ancora, Rockpolitik e La situazione di mia sorella non è buona, rispettivamente del 2005 e del 2007. Nel novembre 2009 collabora anche con Gianni Morandi per lo show Grazie a tutti, in onda in prima serata su Rai 1 per quattro domeniche. E poi nel 2012 torna a collaborare con il Molleggiato per lo show dell’8 e 9 ottobre dall’Arena di Verona, trasmesso su Canale 5, dal titolo Rock Economy.

La prima reazione di cordoglio è arrivata, poco dopo la notizia della scomparsa, da Gabriele Corsi, del Trio Medusa. “Si piange sempre tantissimo quando ti lascia qualcuno con cui hai riso moltissimo. Ciao Paolo, dai tu “lo studio libero”. E buon viaggio”, ha scritto su Twitter il comico e conduttore.