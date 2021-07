Andrea Diprè, noto personaggio del web del mondo dell’hard, è stato arrestato in Germania. Secondo quanto riportato da Il Giornale, sull’ex fidanzato di Sara Tommasi pendeva una diffida da parte delle autorità locali per via di alcuni precedenti penali. Al momento non sono note altre informazioni sulle accuse, quello che è certo è che finito nei guai. A darne la notizia è stata la sua amica Isabhell, mistress e streamer di Twitch: “È sparito da 3-4 giorni e a un certo punto ci siamo chiesti dove fosse finito – ha detto al portale MOW – Poi, sapendo che era diretto in Germania, ci siamo informati con le autorità e ci hanno detto che è stato arrestato”. Infine ha aggiunto: “Ci stiamo già attivando per trovare un avvocato che parli tedesco e che possa occuparsi del suo caso”.