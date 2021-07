Si accende il gossip estivo con Stefano De Martino e Paola Di Benedetto. Come riportato da Novella 2000, sembra che tra i due sia scoccata la scintilla. L’ex di Belen Rodriguez e la showgirl sono stati avvistati insieme sulle sponde della Costiera Amalfitana, durante un weekend bollente (per le temperature, si intende). L’ex ballerino di Amici e la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 si conoscono già da tempo ma avrebbero iniziato a frequentarsi solo qualche settimana fa, dopo l’annuncio della rottura ufficiale tra Paola e l’ormai ex Federico Rossi, conosciuto ai più come Fede di Benji & Fede.

Pare inoltre che Stefano De Martino, 31 anni, abbia dovuto faticare prima di conquistare la showgirl 26enne. Tuttavia l’aiuto è arrivato da Adelaide, la sorella dell’ex marito di Belén Rodriguez, con cui Paola Di Benedetto è molto amica. Come andrà a finire? Al momento i due non hanno voluto commentare. Sono solo amici o c’è qualcosa di più?