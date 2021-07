Malika Ayane al centro di insulti ma anche espressioni di solidarietà per tutta la giornata di ieri. Tutto nasce da un caso di omonimia e da un equivoco. In seguito ad una intervista con Selvaggia Lucarelli, Malika Chalhy ha fatto discutere molto. La 22enne era balzata alle cronache in seguito alla brutta vicenda di omofobia in famiglia con la madre che l’ha cacciata di casa. Solidarietà, interviste e anche una doppia raccolta fondi con il risultato finale di 140mila euro.

La ragazza è ora al centro di grosse polemiche per aver dichiarato di aver speso i soldi delle raccolte per acquistare un’auto di lusso e altri beni non di prima necessità come un bulldog francese da 2.500 euro. “Sì ho detto una bugia – ha spiegato a proposito dell’auto acquistata -. Mi scuso. Quando mi è stato chiesto ero sotto pressione. Ho 22 anni e volevo togliermi uno sfizio, mi sono comprata una bella macchina, potevo comprarmi un’utilitaria e non l’ho fatto”.

Per tutto il giorno però un’altra Malika, la nota artista, è rimasta suo malgrado vittima di alcuni leoni da tastiera che hanno fatto un po’ di confusione di identità. “Cari #fulminidiguerra che mi intasate la mail e i social con insulti o espressioni di solidarietà, – ha scritto la cantante – ho una notizia per voi: la Malika che cercate non sono io. Incredibile che nel 2021 ci siano più donne con lo stesso nome, eh? Che poi, se volete mandare messaggi d’amore siete i benvenuti -se d’odio un po’ meno ma avrete le vostre ragioni- purché siano per me stessa medesima. #sipuòfare”.