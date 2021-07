Una benda sull’occhio, il viso sofferente e il titolo: “Il dramma di Tina“. Così il magazine Nuovo ha dato notizia dell’incidente che ha coinvolto Tina Cipollari, volto noto di Canale 5. Fortunatamente, nulla di grave. Mentre l’opinionista di Uomini e Donne stava cucinando, dell’olio bollente le è schizzato nell’occhio, per questo è stata costretta ad andare in ospedale.

Certo, non un ottimo inizio d’estate. Tuttavia sembra che il piccolo infortunio sia già passato e i fan, dapprima preoccupati, ora possono tranquillizzarsi. Come si evince chiaramente dalle Instagram stories pubblicate ieri 1 luglio, infatti, Tina è a bordo di una meravigliosa crociera. Si sta quindi riposando in vista della nuova stagione televisiva, al fianco di Gianni Sperti ma soprattutto di Maria De Filippi, con cui ha instaurato un ottimo rapporto lavorativo e personale che dura da ormai quasi 20 anni.