Nessun decesso per Covid è stato registrato nelle ultime 24 ore in Lombardia: non accadeva dal 6 ottobre scorso, subito prima della seconda ondata. Lo annuncia la vicepresidente regionale e assessora al Welfare Letizia Moratti su Twitter. “Possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale”, scrive. La Regione resta, in ogni caso, quella con il maggior numero di attualmente positivi e tra quelle che mostrano ogni giorno più nuovi contagi.

Allora l’autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell’incubo. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale — Letizia Moratti (@LetiziaMoratti) July 2, 2021

“Un’altra ottima notizia, la più bella che potessimo ricevere. Colgo, ancora una volta, l’occasione per ringraziare tutti i lombardi, invitando chi ancora non l’ha fatto, a vaccinarsi e a porre in essere i comportamenti virtuosi che conosciamo”, commenta su Facebook il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.