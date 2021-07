Sono 794 i nuovi positivi al Sars-Cov-2 rintracciati in Italia nelle ultime 24 ore tra i 199.238 tamponi processati, 116.679 dei quali test antigenici rapidi. L’incidenza resta quindi stabile allo 0,4 per cento. I decessi sono stati 28. Le strutture ospedaliere fanno registrare un nuovo sensibile calo con 63 ricoverati con sintomi in meno e 16 posti letto in meno occupati in terapia intensiva, dove si sono registrati solo 3 ingressi da ieri.

Da lunedì a oggi sono stati 3.520 i contagi accertati, circa il 10% in meno dei 3.961 della scorsa settimana negli stessi cinque giorni. Rispetto a venerdì scorso, però, si registra un maggior numero di nuovi positivi (furono 753). Stabili i decessi (143-148), mentre calano ancora gli ingressi in rianimazione, passati da 43 a 28. Dall’inizio della pandemia sono 4.261.582 i casi registrati in Italia. In 4.086.188 sono guariti o sono stati dimessi, mentre 127.615 sono morti. In 47.779 sono attualmente positivi: 46.097 si trovano in isolamento domiciliare, 1.469 hanno sintomi e vengono curati in reparti Covid e 213 sono invece ricoverati in terapia intensiva.

La regione con il maggior incremento di nuovi casi quotidiano è stata la Lombardia, con 143 positivi. Altri 115 sono stati rintracciati in Sicilia e 98 in Campania. Il Lazio ne ha comunicati 64, la Toscana 58 e il Veneto 57. L’Emilia-Romagna ne riporta 46, la Puglia tre in meno. Ventotto casi nelle Marche, tre in meno in Sardegna e Piemonte, 23 in Abruzzo e 21 in Friuli Venezia Giulia. Tutte le altre regioni ne riportano meno di 13, mentre Molise e Valle d’Aosta non segnalano nuovi contagi.