Il ‘vero’ protagonista del G20 di Matera è lui: il professore Nicola Frangione, l’uomo che si è affacciato a torso nudo dal balcone di casa e ha salutato il ministro degli esteri Luigi Di Maio, il sindaco Domenico Bennardi e tutti i presenti delle delegazioni internazionali. Come riportato dalla Gazzetta del Sud, si tratta di un ex professore di inglese molto conosciuto in città. Adesso, con questo scatto diventato virale in pochissimo tempo, la sua fama si è allargata oltre i confini regionali, se non nazionali. Tantissimi i commenti sui social: “Lui può diventare come loro, ma loro come lui mai”, ha scritto qualcuno ironicamente. Oppure: “Non tutti gli eroi indossano il mantello“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome to Favelas (@welcometofavelas_4k)