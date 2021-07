Bill Gates sotto accusa. Il fondatore di Microsoft è un bullo d’ufficio? Lo sostengono alcuni dei suoi stessi dipendenti. Un accusa non nuova, a dire il vero. Ora è The Insider a parlare della reputazione di Bill come capo irascibile e suscettibile. “Non sa davvero come scherzare o come connettersi con le persone. È solo un essere umano imbarazzante per quanto riguarda le interazioni sociali”, ha riferito un dipendente che ha preferito restare in anonimo.

E mentre i portavoce di Gates negano che il loro capo abbia maltrattato i suoi dipendenti, le accuse si fanno sempre più pesanti. Anche Marla Klawe, che è stata membro del consiglio di amministrazione di Microsoft dal 2009 al 2015, ha detto la sua e non ci è andata per niente leggera: “Una persona come Bill Gates pensa che le regole di comportamento non si applichino a lui”. Per lei, il miliardario si comportava come se fosse la persona più intelligente nella stanza. Quando le dipendenti donna consigliavano delle iniziative legate alla diversità, la risposta del capo sarebbe stata sempre la stessa: “Stai cercando di distruggere l’azienda?”. Per il portavoce del capo di Microsoft, però, questa è una “grave ed errata caratterizzazione”.

Altri ancora hanno riferito, in anonimo, che l’imprenditore fosse solito imprecare contro i suoi dipendenti, o offrire risposte come “questa è l’idea più stupida che abbia mai sentito”. Finita qui? Affatto. Sempre secondo alcune fonti che hanno preferito non metterci la faccia (e il nome), Gates avrebbe studiato un metodo di “tracciamento” dei suoi dipendenti. Come? Memorizzando le loro targhe.