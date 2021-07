Perdasdefogu: 1768 abitanti e 8 centenari. La particolare longevità degli abitanti di un piccolo paese sardo dell’Olgiastra sta rimbalzando sui tutti i siti web di informazione. La vetta degli otto centenari è stata raggiunta dopo che Federica Melis ha compiuto 100 anni. Onori delle istituzioni a parte, fotografati in gran spolvero, la signora Melis ha rilasciato dichiarazioni a diversi giornali ricordando che ha ancora in mente i discorsi di Mussolini, oltretutto particolarmente sgraditi.

La nonnina nuorese con le sue cento candeline va quindi a stabilire una nuova felice anomalia nelle proporzioni sulla longevità italiana. Come ha spiegato la demografa Luisa Salaris dell’Università di Cagliari, in Italia la proporzione è di 30 centenari ogni 100mila abitanti, “mentre a Perdasdefogu ne abbiamo 8 per 1.740 abitanti, ovvero vi è una presenza di centenari 13 volte superiore alla media nazionale”. Il dato in controtendenza rispetto all’Italia riguarda anche una parificazione di sesso che pareva oramai stravolta da tempo: “Rispetto al resto d’Italia in cui le donne solitamente sono più longeve: a Perdasdefogu invece – ha spiegato Salaris – degli 8 centenari viventi, 4 sono uomini e 4 sono donne. E se nella Penisola vi sono 4/5 centenarie per un centenario, a Perdasdefogu abbiamo un rapporto di 1 a 1, denotando di fatto un’eccezionale longevità maschile”.

Un record mondiale “familiare” il paesello a 600 metri sul livello del mare, che dista cento chilometri da Nuoro e cento da Cagliari, l’aveva già battuto nel 2014 quando Consòla Melis (vicina di casa, ma non parente di Federica) e i suoi 8 fratelli e sorelle messi insieme segnavano 837 anni insieme. Sul Corriere della Sera c’è chi ha anche provato a comprendere quale possa essere l’elisir di lunga vita, nonostante la tanto sventagliata pandemia Covid. “Se c’è un segreto è nell’aria pulita e nell’acqua dolce di Foghesu, il nome sardo del paese: qui si trovano decine di insetti molto particolari che possono essere considerati dei marcatori ambientali. Poi, la dieta dei nostri anziani è semplice: mangiano poco, le verdure vengono solo dall’orto, e sono dei grandi camminatori, percorrevano anche dieci chilometri a piedi per prendere una fascina di legna in campagna”, ha spiegato al Corriere, Giacomo Mameli anziano scrittore e memoria storica del paese. Mameli che con i suoi 80 anni di fronte ai Melis centenari sembra quasi un ragazzino.