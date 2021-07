Dopo la recente esperienza al Grande Fratello Vip, Stefania Orlando sembra voler stravolgere la propria vita. Quella privata, innanzitutto, allargando la famiglia con il marito Simone Gianlorenzi: “Abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia. Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a chi ne ha davvero bisogno”, ha rivelato tra le pagine di Oggi.

Ma anche la vita professionale si avvia verso una nuova fase: “Ho rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6. Ne sono lusingata ma sono stata in quella casa per quasi sei mesi, serve una pausa”, ha raccontato al settimanale. Questo periodo di pausa lo trascorrerà tra gli studi della Rai, che l’hanno vista crescere e che ora la accoglieranno per una nuova esperienza: quella di Tale e Quale Show. “È un privilegio poter lavorare con grandi professionisti come Carlo Conti. Con lui ci si sente al sicuro. Negli anni scorsi ho sostenuto molti provini e non sono stata presa. Questa volta non sono stata nemmeno provinata“.

La frecciatina al vetriolo invece l’ha lanciata da Instagram, dove ha scritto: “Sono stata bloccata da una prossima eventuale concorrente del Grande Fratello Vip 6. Tra l’altro senza motivo. Stavo pensando però che questa persona non è stata invitata al mio matrimonio: potrebbe essere per questo?”. Di chi si tratta? Si accende il gossip.