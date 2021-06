Si vociferava da giorni e oggi 30 giugno, durante la conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti di Discovery, è arrivata la conferma. Il prossimo autunno ci sarà anche Tommaso Zorzi nella giuria di Drag Race Italia, il programma nato negli Stati Uniti in cui le drag queen si esibiscono nelle loro strabilianti performance. Insieme a lui anche la Drag Priscilla e l’attrice Chiara Francini. La SVP Chief Content Officer di Discovery Italia Laura Carafoli ha così commentato la scelta: “Crediamo che Tommaso abbia un grandissimo talento per l’intrattenimento, può fare quello che vuole in diversi campi e lo stimo tantissimo. È un ragazzo molto creativo e speriamo di fare anche altre cose con lui dopo”. Infine: “Non ci sarà un conduttore, farà tutto la giuria”.

Come reagirà il pubblico ora che è arrivata la conferma? La domanda è lecita dal momento che circa un mese fa, quando erano cominciate a circolare le prime voci, qualcuno aveva addirittura lanciato una petizione “contro” l’arruolamento dell’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip. “Quello che flirta con la Meloni (al Maurizio Costanzo Show, ndr) che rinnega ogni diritto alla comunità, quello che parla delle persone del Sud Italia come inferiori, quello che pratica bi-erasure, quello che che porta avanti i concetti di machismo tossico e definisce* ‘casi umani’ le persone più basse di lui e che simpatizza con la destra estremista”, si legge nella petizione arrivata però solo a circa 2.000 firme.