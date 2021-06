“Dico di avere 60 anni da circa un anno, non ho mai nascosto la mia età. Anzi, avrei voluto fare il video de La vacinada con Checco Zalone al posto di Helen Mirren, ed essere la veccia muchacha immunizada“. Parole di Alba Parietti che il prossimo 2 luglio taglierà il nastro dei sessanta e si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Chi. Il suggerimento che dà la bellissima Parietti? “Quando le donne si libereranno dall’idea che, per stare bene, devono piacere a un uomo e avere le caratteristiche di una ventenne, anche se gli uomini cadono a pezzi peggio di noi, avranno vinto”. Non cerca una relazione, anzi: “La vivo solo nel periodo in cui gli uomini danno il massimo, quella del ‘love bombing’, il bombardamento d’amore. E, appena entrano nella fase della «svalutazione», passo al narcisista successivo”. Una cosa è certa: “Mi ronza intorno una marea di gente, soprattutto uomini molto giovani, ma anche qualche vecchio marpione della mia età. Mi diverto a farmi corteggiare”. Alba