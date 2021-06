Questa sera prenderà il via la nuova edizione di Temptation Island con Filippo Bisciglia al timone. Il conduttore ha rilasciato un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni durante la quale ha rivelato un aneddoto fino a questo momento taciuto. Parlando della propria vita privata, ha detto: “Il primo bacio l’ho dato in terza media al campo-scuola. Ma il primo amore l’ho avuto a 17 anni, era una ragazza bellissima, Annalisa. L’ho conosciuta un pomeriggio andando a ballare in discoteca. Siamo stati insieme tre anni”.

Poi, la rivelazione: “Mi ha lasciato perché ero geloso e pesante. Non l’ho mai più vista né sentita. Vorrei incontrarla per chiederle scusa per come mi sono comportato“. Proprio lui che spesso si trova a far da paciere durante i falò di confronto tra le coppie che partecipano al reality, ora ne vorrebbe uno con la sua ex. Solo per chiarirsi, che sia chiaro. Filippo infatti è felicemente fidanzato da ormai più di 10 anni con Pamela Camassa, showgirl ed ex modella.

Durante l’intervista, il conduttore di Canale 5 ha poi raccontato di aver avuto dei seri problemi di salute. Era molto piccolo, aveva circa 2 anni quando ha scoperto di avere il Morbo di Perthes, “una rara condizione infantile che colpisce l’anca che si verifica quando l’apporto di sangue alla testa del femore è temporaneamente interrotto”, si legge sul sito dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Mi ha temprato”, ha commentato Bisciglia ricordando quei momenti duri passati a giocare con un carretto costruito dal nonno che lo aiutava a sostenersi.