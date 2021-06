Ospite di Klaus Davi su YouTube nella puntata del web-talk del 25 giugno KlausCondicio, Vittorio Sgarbi ha parlato di un episodio personale molto delicato, ovvero di quando all’età di 14 anni subì molestie da parte di un prete. “Lo hai perdonato?”, gli ha chiesto Klaus. “Non ho mai vissuto il tentativo di seduzione del sacerdote come uno stupro, mi ha fatto tenerezza, pena“, ha detto il critico d’arte e Sindaco di Sutri. “Certo, in certi casi si può parlare di atti di violenza, ma in altri casi sono atti di tenerezza che vanno compresi. Lui è morto da molti anni e non l’ho mai più incontrato, però non ho mai pensato di denunciarlo o di chiedere risarcimenti”, ha infine concluso Sgarbi.