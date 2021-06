Chi è #Nunzio? E perché lo scriviamo con l’hashtag? Risposta semplice. Perché è diventato un nome in tendenza su Twitter il 28 giugno. Il motivo? Un “gender reveal” party, ovvero una festa organizzata per comunicare al mondo (in questo caso in senso stretto) il sesso di un nascituro. Siamo a Napoli e la coppia in questione non ha scelto la via della sobrietà tanto che l’account @overdosediamore, come racconta Rivista Studio, ha condiviso il video dell’attesa. Un filmato con proiezioni luminose che dura poco meno di due minuti e crea una suspence non da poco: molti commenti divertenti sono diventati a loro volta virali. L’uso del gender party è comune nel napoletano: a un certo punto (dopo minuti di attesa, forse ben più di 2 perché il video sembra montato), è apparso il nome “Nunzio“. Che è diventato trending topic. Vedere il video per credere.

gender reveal made in naples pic.twitter.com/6684ZgraNb — ilaria ☭ (@overdosediamore) June 28, 2021

Buongiorno solo a Nunzio. — Trash Italiano (@trash_italiano) June 29, 2021