Kim Kardashian è a Roma. Ebbene sì, la modella, attrice e imprenditrice californiana è arrivata nella Capitale insieme a Mario Dedivanovic e Chris Appleton, il make up artist e il parrucchiere che la seguono in ogni suo progetto. “Colosseum”, ha scritto lei ieri 28 giugno pubblicando un paio di foto nell’anfiteatro romano. Cosa starà combinando la super influencer da 232 milioni di follower a Roma con un caldo torrido e temperature bollenti? Non è dato saperlo, almeno per il momento.

Ma sui social c’è grande fermento: i commenti si sono dapprima concentrati sulle infradito non proprio appropriate che indossava la Kardashian e poi in tanti hanno iniziato a chiedersi il motivo della sua visita nella Capitale. Dopo questa immagine, pubblicata da Chris Appleton sul proprio profilo con la didascalia: “Insieme a Roma”, Kim sembra infatti esser sparita nel nulla. Il suo parrucchiere ha pubblicato diverse stories sia all’interno della Basilica di San Pietro, sia a Fontana di Trevi, scrivendo: “Roma sta diventando velocemente una delle mie città preferite: storia e panorami mozzafiato”. Ma in queste immagini non compare mai Kim. Dove sarà finita?