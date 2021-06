Il super campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi è tornato alla ribalta in questi giorni grazie alle repliche delle puntate della stagione 2018/2019 che stanno andando in onda in questi giorni su Canale 5: intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha ripercorso quell’esperienza, rivelando il singolare modo in cui gli fu consegnato il montepremi. “Tra le due vittorie ho vinto circa 760 mila euro, ma non so dirti la cifra esatta perché è passato tanto tempo e poi c’è stata anche la vittoria del Torneo dei campioni – ha spiegato Nicolò Scalfi -. La prima volta è arrivato a casa il corriere, tipo pacco di Amazon, con 200 mila euro in gettoni d’oro. Ho preso visione, come da prassi, dopo di che potevo scegliere se incassarli materialmente, e farne ciò che volevo, oppure ricevere un bonifico. Ho scelto questa seconda soluzione, anche se la cifra è diminuita per via della tassazione e del tasso di cambio”.