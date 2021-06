Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno passando una vacanza (molto bella si può dire “sbirciando” le stories su Instagram) in Puglia. Neanche un commento omofobo riesce a togliere loro il sorriso e la voglia di stare insieme, anche se giustamente Zorzi lo fa notare, sempre nelle stories. La coppia ha partecipato a Battiti Live, lo show condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Mentre il ballerino che è stato in gara ad Amici di Maria De Filippi si muoveva davanti alla telecamera ripreso da Zorzi, il commento di qualcuno è stato “Perché sono tutti fino****?”. In molti hanno segnalato la cosa all’ex gieffino che ha commentato: “Me lo state segnalando in tanti. Nel video dove balla il mio Tommy si sente un insulto omofobo. Il problema è suo e poi gliene restano mille #ddlzan». Così, con la citazione del tormentone “Mille“, Zorzi mette a tacere l’omofobo.