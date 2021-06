La seconda carica dello Stato ha sbagliato bandiera. Evidentemente colta da confusione dopo il successo degli Azzurri sull’Austria ai tempi supplementari, ha postato il suo entusiasmo con un refuso che non poteva non passare inosservato. Maria Elisabetta Casellati, infatti, è presidente del Senato, il numero 2 delle autorità italiane. E invece di inserire il tricolore verde-bianco-rosso della nostra Repubblica, ha postato un verde-bianco-arancione che corrisponde al vessillo dell’Irlanda. “Grazie ragazzi, grazie Italia. Andiamo avanti!!” il messaggio che accompagna una foto della presidentessa con una maglia azzurra in mano, il numero 10 e il cognome “Casellati” stampigliato. Sullo sfondo della fotografia, la bandiera istituzionale. Peccato che sia sbagliata quella che è stata aggiunta dal cellulare. Come si vede dallo screenshot immortalato da Il Mattino di Padova, i colori sono chiaramente errati, perchè l’arancione non corrisponde al rosso.

Dodici ore dopo l’errore è stato corretto. Il tricolore è anche nel simbolo di Forza Italia, il partito di appartenenza della senatrice padovana che è stata eletta per sei legislature, dal 1994 in poi, ricoprendo anche gli incarichi di sottosegretario alla Salute e alla Giustizia, nonché di componente del Consiglio Superiore della Magistratura. E’ diventata presidente del Senato il 24 marzo 2018, in sostituzione di Pietro Grasso.