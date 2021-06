Levante stava cantando a squarciagola Vertigine, il suo nuovo singolo, in diretta all’evento di SkyTg24 Live in Firenze quando all’improvviso si è fermata un attimo e ha fatto una faccia disgustata. Per una manciata di secondi è calato il silenzio e il gelo in tv, poi è stata lei stessa a spiegare quanto stava succedendo: “Scusate, ho mangiato un moscerino“, ha detto al pubblico. Il tempo di prendere la bottiglia d’acqua che le veniva offerta dalla regia e bere un sorso per pulire la bocca, ed ha subito ripreso a cantare. La scena non è passata inosservata sui social dove in molti l’hanno commentata e rilanciata.