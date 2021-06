È Daouda Peeters, calciatore dell’Under 23 della Juventus, a svelare in un’intervista a Het Latste Nieuws i segreti di Cristiano Ronaldo, in particolare della sua rigorosissima (e dchiacchieratissima) dieta. Il giovane giocatore bianconero affianca spesso Cr7 in campo e durante gli allenamenti, ecco perché lo conosce così bene: “Lui mangia sempre la stessa cosa: broccoli, pollo e riso. Poi beve litri di acqua e niente Coca-Cola“, ha spiegato riferendosi all’episodio avvenuto durante la conferenza stampa degli Europei, quando Ronaldo ha allontanato da sé una bottiglietta della popolare bibita gassata.

“Non fa quegli esercizi addominali per vanità, ma perché vede il suo corpo come uno strumento di lavoro – ha proseguito Peeters -. Non è il caso che Cristiano stia davanti allo specchio delle ore. Comunque, non avrebbe tempo per quello. Quando è al club, è principalmente per allenarsi. Vive davvero per il suo lavoro. Quando mi sono ritrovato in palestra con lui mi ha impressionato, il suo è un fisico perfetto per un calciatore. E anche se sono abbastanza muscoloso quel giorno ho pensato: ‘Ho ancora molto da lavorare’, anche perché lui è diventato così allenandosi maniacalmente per tantissimi anni”.