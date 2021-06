I segreti per un trucco perfetto non poteva che svelarceli lui, Manuele Mameli, il glam artist delle star, celebre in particolare per i beauty look di Chiara Ferragni. La sua vena creativa lo porta a creare un look unici e meravigliosi che mettono in risalto la bellezza naturale dei volti che trucca, senza mai stravolgimenti o eccessi. Mameli è stato ospite di Claudia Rossi e Ilaria Mauri lunedì 28 giugno alle ore 15 per un’intervista in diretta sulla pagina Facebook de Il Fatto Quotidiano e di FqMagazine e sul canale YouTube del Fatto. Tanti i temi trattati, dal boom del make up maschile portato alla ribalta dai Maneskin e Fedez, alle nuove tendenze sui social ma soprattutto Manuele ci ha dato qualche consiglio per un trucco perfetto a prova di calura estiva.