La principessa Charlene di Monaco è stata operata per la seconda volta alla testa, a causa delle complicazioni subentrate dopo il primo intervento a cui si era sottoposta il mese scorso per una grave infezione otorinolaringoiatrica. La moglie di Alberto di Monaco si trova in Sudafrica, suo Paese natale: è lì che ha contratto l’infezione ed è sempre lì che si trova adesso, impossibilitata a rientrare a Palazzo, a Montecarlo. Come ha fatto sapere il suo portavoce, infatti, la principessa ha “subito procedure multiple e complicate per aver contratto un’infezione cha ha preso gola, naso e orecchio a maggio”.

È stata lei stessa a spiegare quanto successo in un comunicato ufficiale della Casa Reale pubblicato dalla rivista People: Charlene Lynette Grimaldi, nata Wittstock, si dice rammaricata per il fatto che, proprio a causa delle sue condizioni di salute, il prossimo 1 luglio non festeggerà il decimo anniversario di matrimonio con il marito Alberto.

“Quest’anno sarà la prima volta che non sarò con mio marito per il nostro anniversario di nozze a luglio, il che è difficile e mi rattrista – annuncia Charlene di Monaco – . Tuttavia io e Alberto non abbiamo avuto altra scelta che seguire le istruzioni del team medico, anche se è stato estremamente difficile. Lui è stato il supporto più incredibile per me. Le conversazioni quotidiane con lui e i miei figli mi aiutano immensamente a mantenere alto lo spirito, ma mi manca stare con loro. E’ stato speciale quando la mia famiglia è venuta in Sudafrica, è stato veramente meraviglioso vederli (durante una visita avvenuta nelle scorse settimane, ndr) e non vedo l’ora di riunirmi a loro“. La principessa era tornata nel suo Paese natale qualche mese fa per occuparsi di una delle cause della sua Fondazione: il salvataggio dei rinoceronti in via di estinzione a causa di uno spietato bracconaggio.