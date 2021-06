Si inseguono i pettegolezzi su una presunta neo-coppia, dopo le foto pubblicate dal settimanale Nuovo. Stiamo parlando di Mariano Catanzaro, ex tronista di Uomini e Donne e Giovanni Ciacci, noto opinionista e stilista. Tra i due è nato qualcosa? “Ci siamo incontrati una sera a cena grazie ad amici in comune. Lui è spesso a Napoli per motivi di lavoro. E così, ogni volta che viene nella mia città, ci rivediamo. Definirei il nostro rapporto un’amicizia speciale“, ha detto Catanzaro alla rivista di gossip.

E poi: “Non so rispondere sul futuro del nostro rapporto. Quello che so però è che non rinuncio ad abbracciare una persona in pubblico solo per paura di essere etichettato. Qualsiasi cosa mi faccia stare bene io la definisco amore“. Intanto i due si preparano a vivere una vacanza in Sicilia: “Gli farò da personal trainer e lo aiuterò a rimettersi in forma. Sono intenzionato a metterlo sotto torchio”, ha detto Mariano. Sull’argomento Ciacci non ha rilasciato alcuna dichiarazione al momento. L’unica cosa certa è che partirà per la Sicilia, come detto oggi 25 giugno durante l’ultima puntata di Ogni Mattina: “Due mesi in Sicilia, insieme a te (Adriana Volpe, la conduttrice, ndr)”.

Infine l’annuncio sulla tv: “Oggi è l’ultima volta che sono in video, basta. Mi sono rotto! Ho dato tutto quello che dovevo dare, da stasera stacco tutto e non mi vedrete più in televisione. Nessuno mi crede ma è così, basta. È finito tutto. Questo lavoro è un inferno, non lo voglio più fare: coltivare pomodori, patate […] Dopo 9 Sanremo, ho fatto tanto. Posso tornare solo per una grande cosa, ma proprio straordinaria”. E la conduttrice ha provato a convincerlo: “Ma sul serio? Da domani stacchi…? Ma cosa farai?” e lui: “Ma ti giuro! Se vuoi lo faccio ora. Basta, chiuso, stop. Ora sto due mesi in Sicilia, poi sei mesi in Egitto e poi vedremo quello che succede, no?”.