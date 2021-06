“Quanto detto da Enrico Montesano è una irresponsabile e pericolosa bugia che può spingere la gente a non vaccinarsi o a non donare sangue, comportamenti entrambi dannosi per la salute pubblica. È per me un dispiacere vedere un bravo artista comportarsi così”. Parole di Roberto Burioni che attraverso Twitter fa sapere cosa pensa delle affermazioni dell’attore. Montesano ha pubblicato un video sui social nel quale spiega la sua “tesi”: il sangue dei vaccinati si coagula e non può essere donato. Non è tutto. A commento del video dell’attore, il virologo ha aggiunto: “A ottobre ce lo ritroviamo in ospedale insieme a Gianni Rivera a spese nostre”. Perché il riferimento all’ex calciatore? “Non ci penso proprio (a vaccinarmi, ndr). Perché ho delle notizie negative, qualcosa già si sente. Qualcosa si sa o si viene a sapere. E alcuni virologi dicono proprio di evitare”, aveva detto Rivera ospite di Porta a Porta. Al che Burioni aveva subito commentato: “Campioni nello sport, ma babbei nella vita. Che amarezza pensando a quanto gli sportivi potrebbero fare per il bene comune”.