Maxi Lopez torna all’attacco contro l’ex moglie Wanda Nara. Lo fa nella giornata della Festa del papà (all’estero si celebra il 22 giugno, ndr), pubblicando su Instagram un post in cui la accusa di non fargli vedere i suoi figli, Valentino, Benedicto e Constantino, da dieci mesi. Wanda Nara è infatti ora sposata con l’ex attaccante dell’inter Mauro Icardi e ha la custodia dei figli avuti l’ex marito, con cui notoriamente non scorre buon sangue. “Buona festa del papà a tutti i papà del mondo. Anche se non me li fai vedere per dieci mesi e insisti a tagliare i legami, io ci sarò sempre per loro. È qualcosa che non potrai mai capire. Mi mancate, ma questo già lo sapete”, ha scritto Maxi Lopez pubblicando un video di lui assieme ai figli. Al momento, dalla diretta interessata non è arrivato nessun commento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maxi Lopez (@officialmaxilopez)