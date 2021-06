È quasi tutto pronto: anche quest’estate torna Temptation Island, il programma televisivo prodotto da Fascino PGT (fondata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo) e Banijay Italia. La nuova edizione andrà in onda in prima serata su Canale 5 da mercoledì 30 giugno e sarà nuovamente affidata alla conduzione di Filippo Bisciglia. Tuttavia le registrazioni sono già in corso in Sardegna e non senza problemi. Lo ha raccontato su Instagram una delle autrici del programma, Raffaella Mennoia: “Questa notte abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria, ci siamo dovuti tenere agli alberi. Abbiamo finito alle 4 di notte, quest’anno c’è un tempo orrendo: non c’è il sole, c’è un’afa.. però il programma sta andando benissimo”, ha detto Mennoia ieri 21 giugno tramite Instagram stories.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)