È cominciata da poco la nuova edizione di Reazione a Catena ma le gaffe dei concorrenti, complice probabilmente l’emozione, stanno già facendo il giro dei social. Durante la puntata andata in onda ieri 21 giugno si sono sfidate le Pignolette e i Padri Padrini e sono state proprio le prime a mettere in imbarazzo il conduttore. Con i suggerimenti “Chi, “Cosa”, “È”, “Scritta”, “Dante” e “Alighieri”, la risposta sarebbe stata ovviamente: “Divina Commedia“, ma niente da fare. Il silenzio. Scade il tempo e Marco Liorni interviene: “La Divina Commedia! Son0 quelle cose che non ti vengono, proprio qui, quando servirebbe di più. Peccato!”.

E i social? “Non perdonano”: “Come si fa… parliamo di Dante Alighieri!”. Le tre ragazze sono poi arrivate alla fine, le parole erano: “Attacco” e “Titolo” e quella da indovinare per 43mila euro, iniziava con A e terminava con O, loro hanno scelto “Acuto”. Niente da fare, quella giusta era “Accesso”. “Congratulazioni lo stesso, siete di nuovo campionesse. Ci vediamo domani”, ha concluso il padrone di casa.