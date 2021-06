Tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata di ieri 21 giugno, anche Eleonora Daniele. La nota conduttrice di Storie Italiane ha ripercorso la stagione televisiva soffermandosi soprattutto sul caso di Denise Pipitone. Poi ha mostrato un lato molto intimo e personale, specialmente quando ha parlato della propria famiglia: “Mi piacerebbe che Carlotta (la figlia, ndr) fosse altruista, che potesse conoscere il mondo della disabilità come ho fatto io e magari imparare ad aiutare le persone”, ha detto riferendosi al fratello Luigi, affetto da autismo e morto nel 2015 a 44 anni.

Di fronte alle sue immagini, Eleonora Daniele si è commossa: “Vedere questa foto è ancora faticoso… per cui non guardo. Il mondo della disabilità a volte è faticoso perché intorno non hai nulla. Le famiglie spesso per questo si chiudono da sole nel loro dolore. S’impara a guardare oltre, a essere speciali, originali, a guardare le cose da un altro punto di vista, tutti i giorni si diventa diversi e si cerca di superare i pregiudizi”. Poi ha concluso: ” Credo che la capacità che mi ha dato il Signore, che non ha dato a mio fratello, sia proprio al servizio di tutti per raccontare silenzi e pregiudizi che anch’io ho subito per anni”.