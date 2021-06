“Oggi è stata una giornata molto difficile e movimentata e ci siamo spaventati tutti“. Esordisce così Elisabetta Gregoraci nelle sue storie di Instagram per raccontare la disavventura che le è capitata ieri, 21 giugno. La showgirl calabrese si è ritrovata, assieme al figlio Nathan, faccia a faccia con un ladro. “Purtroppo oggi sono andata a prendere Nathan a scuola per portarlo a casa – ha raccontato ancora scossa dall’accaduto – e mi sono ritrovata un ladro davanti. Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro, a fare video… Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia, che grazie a Dio ha individuato e arrestato l’uomo”.

Il malvivente si era infatti scagliato contro la tata di suo figlio: “Questo personaggio ha iniziato a tirare calci e ad aggredirla – ha spiegato ancora l’ex moglie di Briatore – ma fortunatamente lei sta bene. Ci siamo molto spaventati, la polizia però è arrivata dopo pochi minuti. Ho inseguito il ladro urlando e diciamo che l’ho messo all’angolo. Siamo un po’ scombussolati, però adesso posso raccontarlo con il sorriso perché stiamo bene e tutto è passato”.