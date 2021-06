Dopo i successi di “Guess My Age – Indovina l’età” e “Name That Tune – Indovina la canzone”, Enrico Papi torna a Mediaset, dove la sua carriera ebbe inizio. Il conduttore e autore sarà ospite martedì 22 giugno dalle ore 19 in diretta streaming su Facebook e YouTube di FqMagazine.it de Il Fatto Quotidiano, al talk “Programma” condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. Enrico Papi debuttò a Mediaset nel 1996 grazie a Silvio Berlusconi che lo aveva notato su Rai Uno. Dalla rete ammiraglia Rai, Enrico Papi entrò a Canale 5 per condurre “Papi Quotidianamente”. Da quel momento l’escalation, la pausa dal mondo della tv e un nuovo percorso a Tv8.