Dopo la richiesta del Vaticano al governo italiano affinché venga modificato il Ddl Zan, Fedez non è stato l’unico ad esporsi, senza mezzi termini. Anche Elodie, tramite Instagram stories, ha lanciato un messaggio forte e chiaro: “Oggi un ringraziamento speciale va ai miei genitori che non mi hanno battezzata, grazie“. Questa sola frase, facilmente riconducibile alla polemica per il disegno di legge che ha l’obiettivo di contrastare la discriminazione e la violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alla disabilità, ha ‘spaccato’ il mondo del web: “Esaltata, ha già rotto la minch*a”, ha scritto qualcuno su Twitter. Ma qualcuno la difende: “Io adoro questa donna“.