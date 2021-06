Già nel corso dell’intervista erano volate scintille, ma poi, dopo la messa in onda, si è accesa una vera e propria polemica tra Asia Argento e Francesca Fagnani. L’attrice e regista è stata infatti ospite dell’ultima puntata di Belve, il programma di Rai 2 condotto dalla giornalista: la chiacchierata tra le due è stato un botta e risposta serrato ma, secondo Asia Argento, quella andata in onda non sarebbe la versione integrale originale.

“Colgo l’occasione per precisare che hanno tagliato le mie risposte dopo che le avevo detto ‘rompip***e, tignosa‘ – ha fatto sapere in un post su Instagram pubblicato nelle scorse ore – avevo aggiunto ‘lei è una di quelle persone che chiedono alle donne violentate: come era vestita? Perché non è scappata? Poteva dire no…’. Le ho anche detto che non dovevo risponderle perché lei non era un giudice… – ha incalzato quindi Argento – per parlare di argomenti così delicati ci vorrebbe almeno un po’ di preparazione, di deontologia giornalistica. Passo e chiudo”.

Non è tardata ad arrivare la replica della diretta interessata: “Spiace che la signora Argento proietti sul programma la sua frustrazione per delle domande non gradite o delle risposte non date (libera di farlo). Ma a volte succede. Pazienza”.