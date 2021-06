Orietta Berti sta vivendo una meravigliosa seconda fase della propria carriera. Da poco è uscito il suo ultimo brano Mille insieme a Fedez e Achille Lauro, che si preannuncia essere la hit estiva 2021. E proprio da Mara Venier, ospite a Domenica In ieri 20 giugno, ha parlato del nuovo singolo. Tuttavia, a far preoccupare la padrona di casa, sono le condizioni di salute di Orietta Berti. La cantante, infatti, è entrata in studio sorreggendosi con un bastone.

“Sei entrata con il bastone.. mi hai fatto preoccupare“, ha detto la conduttrice. E allora Orietta: “È stata colpa di Otello (il cane, ndr). Dovevo portarlo dal veterinario e lui l’ha capito. Appena mi vede con il guinzaglio tra le mani, lo capisce. Quando ho provato a metterglielo ha cominciato a correre nel giardino e mi ha dato un tirotto“. La cantante ha così perso l’equilibrio ed è caduta, con conseguente distorsione al piede. Nulla di grave, fortunatamente. L’intervista è proseguita nel migliore dei modi, tra gag, risate e racconti personali.