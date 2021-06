Scintille nello studio del programma di Rai 2 Belve. Durante la puntata andata in onda ieri, 18 giugno, Asia Argento e la conduttrice Francesca Fagnani sono state protagoniste di un acceso botta e risposta. Andiamo con ordine. Tutto inizia da una battuta di Argento alla quale Fagnani risponde: “Me la spiega?” e l’attrice: “Le battute non vanno spiegate, sennò non fanno ridere… vuol dire che non l’ha capita”. “O vuol dire che non faceva ridere”, replica la conduttrice. Gli animi si accendono.

La conduttrice chiede: “Oltre alle molestie di Weinstein, che ha denunciato…”, ma Asia Argento la interrompe subito: “Non ho denunciato, ho riferito” e la giornalista: “E perché non l’ha denunciato?”. Argento puntualizza: “Perché era successo 20 anni prima, il crimine era caduto in prescrizione. Io ho parlato quando un giornalista dal nulla mi ha chiamato, lui sapeva cosa mi era successo. Tutti sapevano cosa era successo a me e ad altre persone”. “Perché non lo ha denunciato 20 anni prima?”, la ribattuta di Fagnani. E l’attrice romana: “Io non volevo pensare a me stessa come una ragazza che era stata stuprata, non volevo che la mia carriera finisse. Avevo 21 anni”.

“E quindi diciamo che la carriera ha fatto premio sul resto?“, chiede allora conduttrice. “Figlia mia… non è la carriera. Io stavo parlando e lei mi ha interrotto. È molto difficile parlare di queste cose, forse lei non le ha mai subite, per questo parla all’acqua di rose“. “No, no ma io la ascolto”, risponde Fagnani. Argento ha ormai perso la pazienza, in qualche modo “messa all’angolo” con svariate interruzioni: “Cambiamo discorso, ne ho parlato cento volte. Sa perché non l’ho denunciato? Perché sarei finita a parlare con persone come lei… rompipal*e e tignose“. “Possiamo finire di parlare di Rob Cohen?“, chiede quindi conduttrice. Argento non ce la fa più: “Mi sono veramente rotta le pal*e… se la gente vuole saperle, sono scritte nel mio libro…”. “Non siamo qui a fare promozione per il libro”, dice Fagnani ma Argento ribatte: “E invece sì“.

Anche in questo caso il web si è diviso: “Mah, mi chiedo innanzitutto: Asia cosa pensava le avrebbero chiesto? E la Fagnani cosa si aspettava di ottenere! Tutto finto, FINTO”, ha scritto qualcuno su Twitter. Oppure: “Asia deve solo ringraziare che c’è qualcuna che vuole ancora intervistarla e star lì a sentire quello che dice. Complimenti alla Fagnani”. Ma in tanti difendono la figlia del noto regista: “Empatia zero… pessima conduzione… priva di tatto! Alla faccia della solidarietà femminile!”.