“Tutta colpa di Meghan Markle“. Ci risiamo. È arrivato un altro libro a narrare la vicenda che ha portato alla rottura tra i due principi fratelli, William e Harry e le loro rispettive consorti. E, manco a dirlo, sarebbe stata lei la causa di tutto, “la strega venuta da Hollywood”. Secondo Robert Lacey, autore di “The Battle of the Brothers“, un titolo a metà tra il trash e il mito, lo strappo sarebbe avvenuto nell’ottobre 2018. Una mail inviata da Jason Knauf, capo della comunicazione dei Cambridge e dei Sussex, al segretario di William, Simon Case. Cosa c’era scritto? Che Meghan era prepotente con il personale di palazzo. Meghan e Harry avrebbero creato un “regno del terrore”, scrive Lacey. Sì, perché secondo l’autore Harry si sarebbe allineato alla moglie, mettendosi a sbraitare contro il personale. Si parla di “ambiente tossico” e del “piano di Meghan”, cioè quello di sposarsi e andarsene da palazzo. Kate e William avrebbero provato di tutto, anche se – sempre stando ai rumors – la duchessa di Cambridge avrebbe avuto un sesto senso fin dal principio e avvisato Harry di stare attento. Intanto Meghan e Harry hanno confessato al mondo di soffrire entrambi di disturbi psichici (Harry da tempo, traumatizzato dalla perdita della madre). Dove stia la verità non lo sapremo mai, ma c’è tanto materiale per gli sceneggiatori di The Crown.