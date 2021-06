La sostenibilità praticata e raccontata dalle donne che fanno impresa. Questo è “Women for planet”, il talk organizzato da SheSays Milano, la sede italiana del network internazionale dedicato alle donne nella industry creativa, che giunge al suo terzo appuntamento. Con le loro imprese sono state in grado di raggiungere molti traguardi, non ultimo (anzi) ridurre l’impatto ambientale: Francesca Filipo ed Eugenia Penta, fondatrici di Vernisse, il luxury brand di abbigliamento nato da tessuti antichi; Simona Roveda, Direttrice editoriale e comunicazione di LifeGate, e pioniera sui temi dello sviluppo sostenibile in Italia; Enrica Arena, Presidente del Cda e Co-Founder di Orange Fiber, azienda che crea tessuti a partire dalle fibre degli agrumi; e infine Francesca Fariello, Chef di Cibo Supersonico, una realtà dedicata all’alimentazione plant based, senza rinunciare al gusto. Sono le ospiti del talk moderato da Roberta Frau. Appuntamento il 21 giugno alle 20:30 sulla pagina Facebook SheSays Milano.