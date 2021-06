In occasione del suo 85esimo compleanno, Pippo Baudo ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha detto anche quello che pensa di due tra più amati conduttori televisivi, Carlo Conti e Paolo Bonolis. Le parole sul padrone di casa di Ciao Darwin, lapidarie: “Lui è bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie”. Così Baudo a La Nazione. E ora Bonolis risponde, via Chi: “Con me è stato molto aspro”. A proposito della “volgarità”, il presentatore Mediaset preferisce chiamarla “leggerezza” e chiosa con “mi spiace per lui“. Insomma, un botta e risposta non proprio amichevole. Spiace, a noi, perché non sono toni che si addicono a due signori della tv.