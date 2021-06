Siamo abituati a vederla sempre sorridente ed energica ma Michelle Hunziker ha anche un lato più intimo ed emotivo che non ha paura di mostrare. Solo qualche giorno fa, a pranzo con la figlia maggiore Aurora Ramazzotti (avuta con il cantante Eros), la conduttrice si è commossa. “Perché piangi?“, le ha chiesto la figlia in un video poi pubblicato nelle sue storie di Instagram. “Ma no, mi sono emozionata perché ho pensato al mio nipotino che correva nel salotto di casa.. ho visto la scena”, ha detto Michelle con gli occhi lucidi. “E già piangi?”, le ha risposto Aurora divertita.

Che Aurora abbia in programma di diventare presto mamma? Chissà. La primogenita di Michelle e Eros Ramazzotti ha 24 anni ed è fidanzata con Goffredo Cerza con cui convive a Milano da due anni, sebbene la loro relazione dovrebbe risalire almeno a 4 anni fa. I due sono stati spesso paparazzati dai giornali di gossip e vivono un’intensa storia d’amore, di cui condividono alcuni momenti sui social. Tuttavia, nonostante lei lei sia seguita da più 2.1 milioni di follower, Goffredo (che ne ha circa 133mila) non sembra amare molto i social e anche sulla sua vita privata si sa poco o nulla.