Barbara Alberti è stata ospite dlel’ultima puntata de La Vita In Diretta su Rai 1 e nello studio di Alberto Matano ha espresso la sua opinione sulla campagna vaccinale, senza nascondere le sue preoccupazioni, legate soprattutto alla portata delle varianti del Covid. “Ti sentivi bucato tu proprio – si è sfogata la scrittrice 78enne – trafitto, ingannato. Ieri il professor Matteo Bassetti ha dato questa bellissima notizia che comunque si è protetti al 90 per cento con le due dosi”.

E ancora: “La cosa che mi ha più interessata e sollevata in questi giorni è il fatto che poi, io ascolto molto la radio, c’era un bombardamento sul fatto che le varianti bucano il vaccino. È tutto sperimentale. Ci è caduta questa tegola in testa, già ci è stato fatto questo miracolo di fare i vaccini a un tempo record, straordinario”, ha concluso Barbara Alberti spiegando i suoi sentimenti del momento.

Lei si è vaccinata lo scorso aprile e, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva descritto così l’emozione di essere immunizzata contro il virus: “Quando sono uscita, ho fatto a piedi un’ora, con un’energia in corpo da pazza: il vaccino è stato un esorcismo. Una cosa che, prima, ti senti un miserabile, non sai che fine farai, e poi fai il vaccino, ti hanno battezzata, sei grata. Sei fra i salvati, anche se è un’illusione, ma chi se ne frega: io vivo di illusioni”.