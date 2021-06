Lo ha anticipato Dagospia, poi la ripresa di Davidemaggio.it: Manuel Bortuzzo dovrebbe essere tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. Il nuotatore, che nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 venne colpito durante una sparatoria fuori da un bar alla periferia sud di Roma che lo ha lasciato paralizzato alle gambe, potrebbe essere il primo nome della squadra di “vipponi”che faranno parte del cast. Bortuzzo ha detto più volte di essere ‘aperto a nuove esperienze’ e anche a quella del reality di Canale5: “La forza del Grande Fratello è proporre i personaggi nella propria quotidianità. Questo implica pregi e difetti, limiti e risorse”, aveva spiegato al Messaggero parlando di una ipotetica partecipazione. Lo scorso 3 giugno è andato in onda su Canale5 L’Ultima gara: da un’idea di Raoul Bova e con Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino, Emiliano Brambilla: “Lì ero nel pieno dello sconvolgimento per quello che mi era successo – ha spiegato Manuel al Corriere della Sera – Ora sono cambiato, per fortuna in meglio. Il peggio è passato. Ho ritrovato la tranquillità, la serenità che lì ancora non avevo: era passato pochissimo. L’incidente era stato a febbraio e abbiamo iniziato a girare a maggio. Ma sono felice di aver fotografato in questo film quei mesi”.