Aveva raccontato ai suoi follower di aver scoperto il cancro al seno facendosi una visita e dell’operazione per toglierlo. Ora per Carolina Marconi, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello, è arrivato il momento della chemioterapia. Carolina si mostra con i capelli tagliati e su Instagram scrive: “3° step 14/06/2021 ho cominciato a tagliare i capelli perché si avvicina il giorno della chemio: domani il 16 di giugno il mio primo ciclo, lo farò di pomeriggio. Li ho sempre portati lunghi, ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti.. Tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco ????… Tutto questo passerà, i capelli cresceranno, l’importante è la salute… è quello che mi sento dire tutti i giorni ma chi sta facendo il mio stesso percorso sa che è devastante (anche se ho il sorriso e cerco di essere positiva ) che è stato molto difficile e lo sarà ancora di più in questi mesi. Ma non smetterò mai nella mia vita di essere felice ed entusiasta come una bambina. Comunque vedendomi bene non ci sto poi così male, mi piaccio… certo adesso dovrò vedere come sarò da rasata… ????????alla prossima diretta grazie per starmi vicino apprezzo tanto il vostro sostegno“. Molti i commenti di vicinanza e affetto a cominciare da Samantha De Grenet: “Tesoro mio dolce sei una guerriera ed il tuo sorriso è l’arma più potente che esiste… supererai tutto velocemente e tornerai più forte di prima. I capelli ricresceranno ma sappi che con la faccia che ti ritrovi senza sarai stupenda… meravigliosa come Demie Moore in Soldato Jane“.